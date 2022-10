Due campani nel Governo Meloni: Sangiuliano alla Cultura, Piantedosi al Viminale Un napoletano e un irpino nella squadra che giurerà domani davanti a Mattarella

Sono due i ministri originari della Campania nella squadra del nuovo governo di Giorgia Meloni che ha concluso l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha comunicato di aver accettato senza riserve l’incarico di Presidente del Consiglio e letto i nomi delle personalità che formeranno il nuovo governo (il giuramento domani alle dieci).

Nel nuovo esecutivo il napoletano Gennaro Sangiuliano e l'irpino Matteo Piantedosi.

Gennaro Sangiuliano sarà Ministro della cultura: 60 anni, napoletano, laurea in giurisprudenza conseguita alla Federico II, è giornalista e saggista. A lungo inviato di economia e politica internazionale è stato direttore del quotidiano "Roma" di Napoli, poi in Rai. Collabora al quotidiano Sole24Ore e con periodici di economia ed esteri. Gennaro sangiuliano è anche docente di Storia dell'Economia e dell'impesa alla Luiss Guido carli di Roma. La scelta della leader di Fratelli d’Italia non sorprende, il giornalista napoletano è stato più volte indicato come possibile candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania.

L'altro campano nel Governo è l'irpino Matteo Piantedosi che guiderà il Viminale. Avvocato, cinquantanove anni, uomo di Stato già Prefetto a Roma e Bologna, al ministero dell’Interno c’era già stato nel 2018 da Capo di Gabinetto di Matteo Salvini. Laureato in legge a Bologna, Piantedosi inizia lì la sua carriera, otto anni in prefettura come capo di gabinetto. Ci ritorna nel 2017 come prefetto, dopo essere stato prefetto di Lodi e numero due della polizia. Seguiranno gli incarichi ministeriali, poi quello nella Capitale.

I complimenti di Rotondi per Piantedosi.

“Complimenti a Giorgia Meloni: ha varato un esecutivo politico, ma ricco di eccellenze professionali. Quale deputato di Avellino, esprimo l’unanime rallegramento dell’Irpinia per la nomina a ministro degli Interni di uno dei suoi figli migliori, Matteo Piantedosi”. Lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Gianfranco Rotondi.



Il nuovo Governo di Giorgia Meloni, ecco tutti i nomi

Rapporti con il Parlamento: Luca Ciriani

Pubblica Amministrazione: Gilberto Pichetto Fratin

Affari regionali e le Autonomie: Roberto Calderoli

Sud e Politiche del Mare: Nello Musumeci

Natalità, Famiglia e Pari Opportunità: Eugenia Roccella

Disabilità: Erika Locatelli

Riforme: Maria Elisabetta Casellati

Esteri e Cooperazione Internazionale: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio)

Interno: Matteo Piantedosi

Giustizia: Carlo Nordio

Difesa: Guido Crosetto

Economia e Finanze: Giancarlo Giorgetti

Sviluppo Economico: Adolfo Urso

Agricoltura e Sovranità alimentare: Francesco Lollobrigida

Ambiente e Sicurezza energetica: Paolo Zangrillo

Infrastrutture: Matteo Salvini (vicepresidente del Consiglio)

Lavoro e Politiche Sociali: Marina Calderone

Istruzione e Merito: Giuseppe Valditara

Università e ricerca: Annamaria Bernini

Cultura: Gennaro Sangiuliano

Salute: Orazio Schillaci

Turismo: Daniela Santanché

Sport e giovani: Andrea Abodi

Affari Europei e attuazione del Pnrr: Raffaele Fitto

Sottosegretario alla presidenza del consiglio: Alfredo Mantovano