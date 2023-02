De Luca: "Governo? Fanno i patrioti e poi con autonomia spaccano l'Italia" "Si sono autodenunciati: hanno detto che non c'è un euro per il Sud"

Vincenzo De Luca l'autonomia differenziata è una "grande truffa" e condanna il Sud Italia "al degrado". Il presidente della Regione Campania, in un'intervista a La Stampa, conferma le sue preoccupazioni sul ddl autonomia:"Non affronta la sostanza dei problemi che riguardano il divario tra Nord e Sud - spiega De Luca - così si avvia la distruzione dell'unità della nazione, tanto cara a Giorgia Meloni". "Mi pare che si siano autodenunciati in modo spudorato- precisa De Luca - . Se si dice all'articolo 8 del disegno di legge che 'non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica' e poi, all'articolo 5, si afferma che le funzioni trasferite alle Regioni vengono finanziate con 'compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale', si conferma che non c'è un euro per il Sud.

E che le regioni più ricche tratterranno quote importanti del gettito fiscale nel proprio territorio". Per il governatore "il sistema ipotizzato per il Sud è simile al sostegno che la corda dà all'impiccato. Io credo che non dobbiamo togliere al Nord un solo euro rispetto a oggi. Ma credo che dobbiamo utilizzare tutte le risorse aggiuntive per affrontare davvero con interventi efficaci il tema del Sud. C'era l'occasione del Pnrr: l'80% andava destinato al Sud, se si voleva fare sul serio", sottolinea De Luca. L'attenzione è puntata sui servizi di sanità e istruzione, cosa rischiamo? "È pericoloso prevedere per la sanità pubblica e la scuola pubblica statale contratti integrativi regionali. Questo impoverirebbe il Sud, alimenterebbe nuovi flussi migratori e spaccherebbe l'Italia nei due principali servizi di civiltà", afferma De Luca.