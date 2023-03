De Luca: "E' arrivato il momento di regolamentare i social" Il Governatore attacca ancora Fitto: "Fondi: scadenza dicembre 2023, vogliono derubare il Sud"

"A Napoli, a Mergellina, un ragazzo di 18 anni è morto in maniera davvero incredibile. Un ragazzo che si preparava alla vita, al lavoro, che non aveva nulla da spartire con bande di delinquenti, che si è trovato per caso lì. La mia solidarietà e un abbraccio alla famiglia di questo ragazzo che ha perso la vita in maniera davvero assurda". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta facebook, parlando dei fatti di Mergellina in cui ha perso la vita il giovane Francesco Pio Maimone.

"E' arrivato il momento di regolamentare i social che oltre ad essere una grande occasione di socializzazione e di conoscenza sono anche un formidabile strumento di diffusione di violenza e di modelli sottoculturali. È arrivato il tempo di una legislazione che regolamenti l'attività dei social: ognuno può scrivere quello che vuole ma deve mettere nome e cognome e rispondere di ciò che scrive in tempi immediati. C'è una situazione drammatica che riguarda la condizione giovanile nel nostro Paese, c'è un'emergenza giovanile ed educativa".

"Tutto il Sud deve diventare Zona economica speciale. Tutte le piccole misure, gli incentivi e i contributi non servono a nulla. Tutto il Sud deve essere un'area in cui chi viene a investire trova incentivi straordinari ed è una misura che deve durare fino a quando il Sud non avrà un Pil che raggiunga il 90 per cento del Nord del Paese. E' l'unica misura seria che si può prendere.

Il panorama politico italiano è sempre più triste, ripetitivo, banale e noioso ma c'è un elemento pericoloso, contro cui stiamo combattendo quasi da soli come Regione Campania, ed è il tentativo del ministro Fitto di derubare il Sud di 23 miliardi di euro e la Regione Campania di 5 miliardi e 600 milioni di euro. Dei Fondi sviluppo e coesione bloccati da nove mesi con la motivazione truffaldina che il Sud non riesce a spendere, ma è vergogna, è una menzogna, è una truffa. Da un punto di vista formale, la scadenza per la certificazione della spesa per i Fsc è dicembre 2023 e dunque - ha proseguito - come si fa a dire che non abbiamo certificato la spesa? La verità è che stanno pensando di derubare il Sud per spalmare questi miliardi sul resto del Paese, il resto sono finzioni e chiacchiere e dunque noi proseguiamo nella nostra battaglia".