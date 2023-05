Ballottaggi comunali: 6 comuni al voto in Campania Si vota solo oggi in tre comuni napoletani, due salernitani e uno casertano

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina e fino alle 23 di questa sera nei sei comuni campani chiamati al ballottaggio dopo i risultati delle amministrative del 14 e 15 maggio scorsi.

Al voto a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta dove si sfidano Emilio Nuzzo e Carmine Palmieri.

In provincia di Napoli è ballottaggio a Torre del Greco, con il confronto tra il candidato del centrosiinistra formato "campo largo", Luigi Mennella e l'ex sindaco Ciro Borriello sostenuto (tra gli altri) da Forza Italia e Udc.

Poi Marano, dove si sfidano Matteo Mora sostenuto dal Pd e Michele Izzo candidato civico.

Infine Cercola, dove il campo largo non ha tenuto e si sfidano Movimento Cinque Stelle e Pd con Biagio Rossi da un lato e Antonio Silvano dall'altro.



Due i ballottaggi a Salerno: a Scafati, con la sfida tra Pasquale Aliberti per il centrodestra e Corrado Scarlato sostenuto da Italia Viva e a Campagna con il confronto tra Pierfrancesco D'Ambrosio e Biagio Luongo, divisi al primo turno da soli 54 voti.