De Luca, pronti interventi per 578 milioni euro 4 interventi bandiera (con Diga Campolattaro) e 8 progetti di interesse locale

Dopo l'incontro con Fitto Il governatore De Luca ha spiegato di aver pronti 4 "interventi bandiera", gestiti dalla Regione in accordo con il ministero dei Trasporti, e 8 progetti di interesse locale. In tutto per queste opere già definite si aspettano 578 milioni, non ancora ricevuti, della dotazione complessiva di 4 miliardi e 680 milioni per la Campania dell'Fsc 2021-2027. I quattro principali interventi sono la Diga di Campolattaro per 115 milioni, l'adeguamento e messa in sicurezza del trasporto pubblico locale per 60 milioni, il nuovo nodo ferroviario ed edilizio di Piazza Garibaldi per 100 milioni e l'accessiblità alla stazione di Afragola per l'alta velocità Napoli-Bari per 80 milioni. Tra i quattro progetti spicca la diga che comprende una galleria di derivazione, lunga 7,5 chilometri, un impianto di potabilizzazione con potenzialità massima di 3000 litri al secondo, le reti di diramazione per decine di chilometri che consentiranno l'alimentazione dell'intera provincia di Benevento e il collegamento con i principali acquedotti regionali. L'intervento di Piazza Garibaldi, poi, è stato tracciato dalla Regione in accordo con il Comune di Napoli per la trasformazione della piazza a ridosso della stazione. Otto invece i progetti di interesse locale della Regione, in particolare sulle reti stradali ma anche sulla progettazione del prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli verso Nisida e verso Posillipo. Altri progetti già pronti e in attesa di finanziamenti riguardano gli interventi sulla gestione dei rifiuti per 30 milioni di euro, ma anche 83 milioni per lavori contro il dissesto idrogeologico, e 305 milioni per la realizzazione dell'intervento di messa in scurezza, bonifica e riqualificazione urbana anche con l'intervento del servizio idrico per l'area di Bagnoli.