Fondi sviluppo bloccati, De Luca: "Fitto non risponde, è un venditore di fumo" Fondi Fsc fermi da mesi 20 miliardi del Fondo sviluppo e Coesione, lo scontro

"Il Governo tiene bloccati da dieci mesi più di 20 miliardi di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione, di cui 5,6 miliardi per la Campania. Queste sono le risorse più importanti che possono arrivare al Sud Italia. E' una vergogna, uno scandalo, e ieri abbiamo anche fatto l'ennesimo incontro con il ministro Fitto, al quale daremo la cittadinanza onoraria, perché dopo il Vesuvio è il più grande produttore di fumo al mondo".

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna ad attaccare il ministro Fitto, all'indomani dell'incontro con le Regioni svoltosi a Roma, parlando a un appuntamento questa mattina a Parete (Ce), a margine dell’iniziativa del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno per parlare degli investimenti per la gestione dei nostri bacini idrici e la manutenzione del territorio

"Fumo con la manovella - continua il governatore campano - . Fitto si giustifica dicendo che bisogna trovare il coordinamento generale tra le opere previste dal Pnrr e quelle che devono fare le Regioni, sapere se vi sono opere che si sovrappongono e la capacità di spesa di ogni Regione. Noi ieri abbiamo portato la nostra documentazione, ma lui ha detto che non era il momento e che si trattava di un incontro politico". "Dunque al Sud non arriva nulla, siamo bloccati, ciò vuol dire che non ci sono risorse per le opere stradali , di manutenzione del territorio e dei beni culturali e artistici, che andavano finanziate con il Fondo di Sviluppo e Coesione. Quando approvò il Pnrr, il Governo decise infatti che tali opere andavano fatte con i fondi europei della Coesione, per cui a voi sindaci dico che rischiate il dissesto, visto che avete firmato una convenzione che vi obbliga a coprire con fondi comunali le opere finanziate con fondi europei nel caso di sforamento dei tempi. Se oggi un sindaco mi chiede soldi per il dissesto stradale, posso solo dargli la mia solidarietà e un saluto" ha concluso De Luca.