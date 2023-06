Decaro: "Perché limite mandato a sindaci e governatori e non ai parlamentari" Il presidente Anci: "De Luca? Si dovrebbe tenere conto della volontà dei cittadini..."

"Sono convinto che i limiti di mandato siano un'anomalia di questo Paese. Poi i partiti o le coalizioni possono decidere di candidarsi o meno, ma credo che l'architettura istituzionale di un Paese debba tenere conto della volontà dei cittadini". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, a margine dell'evento sul diritto all'abitare in corso a Napoli, in riferimento al tema del terzo mandato. Decaro ha sottolineato che "essendo eletti direttamente dai cittadini, i presidenti di Regione ei sindaci credo sia giusto che decidano i cittadini se far continuare il mandato.Campania, Vincenzo De Luca, che punta al terzo mandato. "È un tema che sta a cuore anche al presidente De Luca - ha aggiunto Decaro - e non posso dire sì ai sindaci e no ai presidenti di Regione perché anche loro vengono eletti dai cittadini. Piuttosto bisogna chiedersi perché non c'è un limite di mandato per i parlamentari che vengono eletti attraverso un listino e non con il consenso dei cittadini". Nel concludere, Decaro ha affermato che "dopo la norma di 30 anni fa che prevedeva l'elezione diretta dei sindaci, forse si è avuto paura che ci fosse una deriva autoritaria che non c'è stata. Oggi è il momento, non dico di togliere il limite dei mandati ma almeno di aumentarlo così come si è fatto quando il limite era di due mandati da quattro anni e si è passati a due mandati da cinque anni".