Pd, Misiani resta commissario: ma sull'autonomia Schlein chiama tutti a Napoli Annunziata: "Se il nodo è Caserta allora va risolto, chiediamo tempi certi per il congresso"

Da una parte la mancata risposta all'appello rivolto dai segretari dem di Napoli Avellino Benevento e Salerno. Dall'altra però da Roma arriva un primo segnale a Vincenzo De Luca che aveva chiesto più impegno sui grandi temi per il sud, a partire dall'autonomia. Elly Schlein tiene così ancora in bilico “il caso Campania” e non cede sulle questioni interne del partito, soprattutto non cede sulla segreteria regionale, che resterà nelle mani del commissario Misiani, per ora. Nessuna data certa sul congresso.

“Noi avevamo chiesto semplicemente che la segreteria nazionale indicasse un percorso per il congresso, perché riteniamo che i militanti campani siano lesi dal fatto di non poter eleggere il proprio segretario – ha spiegato ad Ottochannel il segretario dem di Napoli Giuseppe Annunziata - Nessuna polemica, non vogliamo certo noi dettare i tempi, ma riteniamo necessario un chiarimento e vorremmo delle indicazioni per programmare i prossimi step. La decisione della direzione nazionale è stata quella di di approvare un ordine del giorno con cui si è stabilito che ove possibile si terranno tutti i congressi tra giugno e ottobre: ma ad oggi non sappiamo se dentro questa finestra temporale sia inserita anche la Campania”.

Ma qual è il motivo per cui proprio la Campania rischia di restare fuori dalla fase congressuale?

“Infatti vogliamo capire se il problema è quello che ci è stato rappresentato, cioè se il nodo è il tesseramento e anagrafe degli iscritti della provincia di Caserta - continua Annunziata - . Ma se il nodo è tecnico allora non si capisce bene perché non si procede a risolvere questa situazione. Ci auguriamo che nei prossimi giorni arrivi un segnale. Certamente non intendiamo noi dettare i tempi ma chiediamo che ci vengano indicati”.

La manifestazione di Napoli contro l'autonomia: Schlein De Luca e Manfredi insieme

Intanto nella sua relazione di ieri al Nazareno, Elly Schlein ha annunciato un grande appuntamento il 15 e 15 luglio con i sindaci contro l'autonomia differenziata. L'iniziativa si terrà a Napoli e il deputato dem Marco sarracino ha confermato con un tweet: “Ci vediamo a Napoli perché la difesa del Mezzogiorno, il contrasto alle disuguaglianze e il rafforzamento della coesione sono tratti identitari del Pd”.

“I circoli dem di Napoli e provincia sono già mobilitati da tempo su squesto tema – continua Annunziata – Siamo la prima federazione che si è mossa contro l'autonomia e il fato che la segretaria Schlein abbia scelto Napoli ci riempie di orgoglio. Già ieri la segreteria ha iniziato l'interlocuzione con i territori per organizzare l'evento nel miglior dei modi. Battersi contro questo progetto di autonomia differenziata è un dovere ed è un tema che unisce tutti da De Luca a Manfredi con la segreteria nazionale: speriamo possa servire a far capire che questo disegno aumenta le disuguaglianze e non risolve affatto i problemi legati alla troppa burocrazia”.