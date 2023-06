De Luca: "Città metropolitane? Sono bancomat per capoluoghi di regione" "Dissi a Renzi che la modifica delle Province era una grande p..."

"Mi e' capitato di fare delle polemiche ai tempi del Governo Renzi per la modifica delle Province. Al promotore, persona mite e garbata come Delrio, mi sono permesso di dirgli che era una grande puttanata". Lo dice il presidente della Regione CampaniaVincenzo De Luca, intervenendo alla tredicesima assemblea di Asmel a Napoli. "Abbiamo fatto una riforma che ha complicato la vita di tutti noi - ricorda - abbiamo introdotto le Citta' Metropolitane, una cosa demenziale che non funziona. Sono bancomat per finanziare i capoluoghi di Regione". De Luca ha poi definito "demenziale" il meccanismo di elezione dei consiglieri metropolitani, ammettendo di non sapere come funzioni. "Abbiamo inventato un meccanismo che nei territori, soprattutto in quelli meridionali, e' diventata un'occasione per fare marchette politiche e compravendita di voti.