Elly Schlein: "Alle polemiche personali di De Luca non rispondo" E sul commissariamento del Pd in Campania: "Sono emerse delle irregolarità gravi

“La migliore risposta a qualche critica interna viene anche da quel consenso nell’elettorato del Pd che dobbiamo allargare. Ma è il segno che c’è tentativo di cambiamento che non piace a tutti. Alle polemiche personali non rispondo. Sulla politica abbiamo fatto scelte che nessun segretario fa a cuor leggero, commissariato il partito a Caserta e in Campania. Sono emerse delle irregolarità gravi limitatamente ad alcune zone, ed è nostro dovere intervenire. Ogni dirigente del Pd davanti ad alcune delle immagini che abbiamo visto, deve provare ribrezzo e imbarazzo. Chi vorrà intervenire sarà in squadra insieme a noi per farlo, chi pensa che vada tutto bene così troverà me sempre dall’altra parte. Sento molto parlare della vicenda del terzo mandato e non è attualmente prevista dalla legge. Dobbiamo impegnarci sulle cose da fare: diritto alla casa, al lavoro. Delle beghe interne non frega niente a nessuno”.

Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a “In Onda” su La7, in merito alle dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.