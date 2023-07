Regione Campania, Grimaldi passa con i Moderati, Forza Italia: "Stop cariche" La proposta del coordinatore di Forza Italia Martusciello

Dopo l'ufficializzazione della nascita del nuovo gruppo consiliare dei "Moderati e Riformisti" in seno al Consiglio regionale della Campania, arriva la controffensiva di Forza Italia. Il coordinatore regionale degli azzurri Fulvio Martusciello ha avanzato una proposta di modifica statutaria per far decadere Massimo Grimaldi dall' ufficio di presidenza.

"Una proposta di modifica statutaria che punisca i saltimbanchi della politica, quelli che eletti con un partito cambiano senza dimettersi dalle cariche che hanno avuto con quel partito - dichiara Martusciello - . Nello statuto regionale è sancita la tutela dell'opposizione. Per questa ragione penso che una norma di questo genere sia totalmente in linea. Grimaldi può andare dove vuole ma deve dimettersi dalla carica che ha avuto solo perché di Forza Italia".

Il neo gruppo dei moderati in Campania, Petitto guida



Si è formato ufficialmente in consiglio regionale della Campania il gruppo ‘Moderati e Riformisti’. Ne fanno parte Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi, Gennaro Cinque e Livio Petitto che ha assunto l’incarico di capogruppo.

“Si lavora per rafforzare, unire ed allargare il centrodestra, un punto di riferimento per la cultura moderata e riformista” dice il capogruppo Livio Petitto. “Saremo in prima linea - aggiunge - per costruire una alternativa alla fallimentare esperienza di questa sinistra e, soprattutto, per consegnare alla Campania, in linea con l’esperienza di buon governo nazionale, una proposta seria e credibile”.