Meloni: "Reddito di Cittadinanza? Ci saranno un milione e mezzo di assunzioni" La Premier: "Il reddito lo perdono in 112mila. In Campania 108mila nuovi posti di lavoro"

"Voglio dire in ogni caso a chi manifesta contro la revoca" del reddito di cittadinanza "e a chi non manifesta, ma magari ha paura di non trovare lavoro, che la stima di Excelsior, il sistema informativo per l'occupazione e la formazione, e' che da luglio a settembre sono milioni in Italia poco meno di un milione e mezzo di nuove assunzioni, anche a tempo determinato.Se il mercato del lavoro cerca un milione e mezzo di lavoratori ea perdere il reddito sono 112 mila persone perfettamente occupabili, ci sono o non ci sono buone possibilita' di trovare un lavoro anche temporaneo in attesa di trovarne uno migliore?". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella rubrica social "Gli appunti di Giorgia". Meloni ha quindi ricordato che da settembre si attiva la piattaforma per la formazione e che chi perde il reddito puo' anche accedere al servizio civile o puo' iniziare a servizi di pubblica utilita', tutte possibilita' che percepiscono "un contributo economico". Per la ricerca del lavoro, ha osservato il premier, "ci sono sicuramente delle differenze da regione a regione. In Toscana, per dire sono previste oltre 100mila assunzioni e ci sono solo 3mila persone che mettono di percepire il reddito. Sara' probabilmente piu' facile che dentro Meloni ha quindi ricordato che da settembre si attiva la piattaforma per la formazione e che chi perde il reddito puo' anche accedere al servizio civile o puo' iniziare a servizi di pubblica utilita', tutte possibilita' che percepiscono "un contributo economico". Per la ricerca del lavoro, ha osservato il premier, "ci sono sicuramente delle differenze da regione a regione. In Toscana, per dire sono previste oltre 100mila assunzioni e ci sono solo 3mila persone che mettono di percepire il reddito. Sara' probabilmente piu' facile che dentro Meloni ha quindi ricordato che da settembre si attiva la piattaforma per la formazione e che chi perde il reddito puo' anche accedere al servizio civile o puo' iniziare a servizi di pubblica utilita', tutte possibilita' che percepiscono "un contributo economico". Per la ricerca del lavoro, ha osservato il premier, "ci sono sicuramente delle differenze da regione a regione. In Toscana, per dire sono previste oltre 100mila assunzioni e ci sono solo 3mila persone che mettono di percepire il reddito. Sara' probabilmente piu' facile che in Campania dove risiede un quarto di coloro che vengono esclusi dalla misura, 25mila persone circa, ma anche in Campania si previste 108mila nuove assunzioni".