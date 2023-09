Stop al numero chiuso per Medicina, si discute il ddl Campania In Conferenza Stato regioni la proposta del governatore De Luca

Si discute oggi in Conferenza delle Regioni la bozza di disegno di legge della Giunta Regionale della Campania per l'abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina. La proposta è stata inserita all'ordine del giorno della Conferenza delle Regioni. Quindi - ricordano fonti della giunta regionale - passerà all'approvazione del Consiglio Regionale

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca da tempo si batte per l'abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina, che a suo avviso sarebbe "un marchettificio".

Nell'ultimo intervento in diretta social venerdi scorso il governatore ha ribadito che la Regione Campania amndrà fino in fondo: "Abbiamo ragazze e ragazzi che per affrontare i quiz vanno a fare corsi di formazione a 5000 euro l’uno - ha sottolineato De Luca - I figli della povera gente non possono più iscriversi a Medicina. Allora io preferisco ingolfare le facoltà di Medicina, purché siano accessibili a tutti. Poi la selezione si fa sul campo, sulla passione, la capacità e la voglia di studiare dei ragazzi” ha dichiarato.

A suo avviso bisognerebbe dare a tutti l’opportunità di almeno accedere alla facoltà, senza distinzioni e senza favorire chi ha le possibilità economiche per prepararsi meglio al test di ingresso frequentando corsi esosi. “Un figlio di povera gente dove li trova i soldi per il corso per partecipare ai test?”, ha ribadito De Luca. “Questo determina un meccanismo infame dal punto di vista classista dell’accesso. Non solo, si creano ragazze e ragazzi depressi, frustrati, complessati che in questo tipo di società avvertono il mancato superamento del quiz come un elemento di pochezza, di inconsistenza personale. Tutto questo deve finire".