Campi Flegrei, De Luca: 52 milioni del Governo insufficienti Il governatore chiarisce: "E' il Governo e non la Regione ad avere piena responsabilità"

Per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "i 50 milioni annunciati sulla carta dal Governo sono del tutto insufficienti". "Stiamo ancora aspettando le risorse per affrontare i problemi del dopo terremoto di Ischia, rispetto ai quali gli attuali stanziamenti sono del tutto insufficienti", ha incalzato il governatore De Luca in un post pubblicato sui social.

Nelle ultime ore dai consiglieri di opposizione in consiglio erano arrivate dure accuse nei confronti della giunta regionale, in particolare dal capogruppo della Lega Severino Nappi, sulla decisione di non partecipare coi fondi della Regione al decreto legge su Campi Flegrei. "Mentre il Governo nazionale agisce con i fatti stanziando oltre 52 milioni di euro per il piano di evacuazione per i Campi Flegrei, De Luca si tira fuori e nega i fondi regionali. I limiti della decenza e della coscienza sono stati ampiamente superati, De Luca vada a casa".

Su questo punto è arrivata la replica del presidente campano che chiarisce:

"Sul decreto Campi Flegrei, in relazione ad alcune dichiarazioni di membri del Governo, chiariamo che chi deve cambiare idea e' il Governo, non la Regione Campania - ha aggiunto -. Chi ha piena responsabilita' è il Governo, che da un anno e due mesi non sblocca le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che spettano al Sud e alla Campania, e che servono proprio per realizzare quanto prevede il decreto in tema di infrastrutture, sistema dei trasporti, emergenze ambientali".