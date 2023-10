Sanità, De Luca: "In Campania liste di attesa più corte d'Italia" La dichiarazione del governatore a margine della consegna degli alloggi Erp a Nola

"Io leggo la stampa lombarda e piemontese, è incredibile ma nonostante tutto in Campania abbiamo le liste di attesa più corte di Italia e per quanto riguarda le prestazioni ritenute urgenti noi rispettiamo perfettamente i tempi". Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della consegna a Nola degli alloggi delle case popolari. "Siamo impegnati a completare il lavoro di pulitura delle liste ed è un lavoro immenso, nonostante la riduzione di personale che subiamo e siamo l'ultima regione di Italia per finanziamenti del fondo sanitario nazionale ma stiamo andando avanti lo stesso", conclude il governatore.