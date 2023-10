De Luca: "Legge di bilancio? Pare ci sia un passo avanti per la sanità" "Testo però ancora non c'è: non si possono dare giudizi definitivi"

"Nelle prossime settimane si discute la legge di bilancio del governo.Prima di esprimere valutazioni definitive dobbiamo avere un testo scritto che ad oggi non c'è ancora, c'è solo una conferenza stampa fatta dagli esponenti del governo e spesso in Italia quando le cose si mettono per iscritto sono completamente diverse da quelle annunciate a parole. Bisogna stare attenti ad annunci propagandistici". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , nel corso della diretta facebook. "Dobbiamo vedere bene cosa sarà scritto in relazione a sanità, trasporto, riduzione del numero delle scuole - ha aggiunto - Abbiamo già qualcosa di sicuro: per il tpl non si sono le coperture necessarie per fare fronte all'indebitamento delle aziende pubbliche successivo al periodo covid; per la sanità c'è un mezzo passo in avanti che è rappresentato da un minimo incremento dei tetti di spesa previsti per le strutture private convenzionate che è stata una richiesta specificatamente della Campania, condivisa dalla Puglia e accettata dalla Conferenza delle Regioni, ma dobbiamo poi vedere cosa sarà scritto nel testo".

"A Caivano continuano visite da parte di esponenti di Governo assolutamente propagandistiche. E' stato nominato un commissario da Roma per realizzare un intervento di ristrutturazione di una scenario. Mi sembrano eccessi di propaganda. Si poteva nominare commissario, il commissario prefettizio che già c'era al Comune". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , sottolineando che "non c'e' bisogno di tutto questo ambaradan ogni volta".