Renzi a Napoli: no a Elly Schlein, faccio il tifo per De Luca Il leader di Italia Viva lancia la carica per le Europee e le Regionali

"Non ho letto il libro di De Luca, ma il presidente della Campania è un aspirante rottamatore". Lo ha detto il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, al convegno Volare Alto a Napoli promosso da Italia Viva Campania. «Chi tifo tra Schlein e De Luca? — ha poi aggiunto —. È evidente, è troppo facile. Sono amico di Enzo De Luca da una vita, anche se politicamente non sempre lo condivido. Io so che le prossime Regionali le vincerà la coalizione in cui farà la differenza Italia Viva». Renzi ha poi attaccato la premier Giorgia Meloni: «Deve abbassare le tasse — ha proseguito — altrimenti non avremo solo i poveri ma un ceto medio che diventa sempre più povero. E di questi temi non parla nessuno. E questi temi, insieme alla guerra in Ucraina e nel Medio Oriente, sono le vere preoccupazioni degli italiani».