Pd, De Luca: Schlein ha perso un'altra buona occasione per tacere Botta e risposta tra il governatore e la segretaria sul terzo mandato

"Ha fatto un'altra figuraccia. Nel 1993 e nel 1997 mi sono candidato senza lista di partito. Mi candidai con due liste di programma, quindi ha perso un'altra buona occasione per tacere". Questa la risposta del presidente Campania, Vincenzo De Luca, alle dichiarazioni fatte dalla segreteria del Pd, Elly Schlein, a 'Che tempo che fa' ieri sera dove ha affermato: "So che Vincenzo De Luca ha scritto un libro, ricordo che è stato eletto per la prima volta nel 1993, quando io avevo 8 anni. Il titolo giusto del libro dovrebbe essere 'grazie Pd'". La segretaria dem da Fabio Fazio ha anche rimarcato che "un terzo mandato in questo momento non è previsto dalla legge".