Scuola, Fortini: "Molto dispiaciuta della decisione del Consiglio di Stato" L'assessore regionale all'istruzione: Il ministro aumenti numero sedi in tutta Italia

"Sono particolarmente dispiaciuta di questa decisione". Lo ha detto l'assessore alla scuola della Regione Campania Lucia Fortini, commentando la sospensione decretata dal Consiglio di Stato in merito alla decisione del Tar contro la norma nazionale sul dimensionamento scolastico.

Il ricorso è stato presentato domenica sera, la nostra avvocatura ha lavorato domenica notte, ci siamo costituiti in giudizio lunedì mattina e lunedì pomeriggio è arrivato il decreto monocratico, che in realtà non discute nel merito, semplicemente rileva che ci potrebbe essere un danno per le altre Regioni se fosse stata confermata la sospensione nella regione Campania del decreto. Quindi in realtà la Corte sospende la sospensiva. C'è un'altra caratteristica che rileva come infondata, e cioè che ci sarebbe nocumento rispetto al Pnrr. Noi l'abbiamo sostenuto davanti al Tar Campania che ci ha dato ragione: la riduzione del numero di autonomie non c'entra assolutamente niente con il Pnrr. Il Pnrr non dice che ci devono essere meno scuole in Campania o in altre regioni".

Fortini replica al ministro per l'istruzione Valditara che solleva la mancanza di competenza della Regione Campania su un decreto nazionale.

"Non è vero che influiamo sulle altre Regioni e per questo mi è dispiaciuto che non si sia entrati nel merito. La Regione Campania non necessariamente vedendo aumentate le autonomie dovrebbe toglierle alle altre Regioni. Si potrebbe semplicemente aumentare il numero di scuole in tutta Italia, visto che il ministro lo va sbandierando da molto tempo e l'eventuale risparmio dalla soppressione di scuole sarebbe reinvestito nell'istruzione. Allora reinvestiamolo nelle scuole che non chiudiamo. Ora il 28 novembre ci sarebbe dovuto essere il consiglio davanti al Tar Lazio, ma chiaramente c'è la pronuncia della Corte Costituzionale il 21 e quindi immaginiamo che sarà la Corte a dover dirimere la questione".

"Resta una questione politica. Noi stiamo difendendo le nostre ragioni in sede giudiziaria ma in un paese civile la scuola non dovrebbe subire tagli. Questa è una grande amarezza da parte mia, perché lottare per non far chiudere le nostre scuole in un paese civile non dovrebbe assolutamente accadere. Resto comunque fiduciosa che la Corte Costituzionale ascolti le nostre ragioni, anche perché ho letto l'ordinanza del Tar Campania che è ben articolata, 25 pagine nelle quali le questioni sono state studiate", conclude l'assessore Fortini.