Terzo mandato, furia De Luca contro il Pd: "Mi hanno rotto le scatole" Il governatore a Bologna presenta il libro e attacca nuovamente il gruppo dirigente

"Sul terzo mandato il Pd mi ha rotto le scatole. Non hanno rispetto ed educazione, sono interessati solo ad un'aggressione mediatica contro chi non ha padrini e padroni". Vincenzo De Luca riapre il fuoco contro il gruppo dirigente del suo partito.

Intervistato dal condirettore del Quotidiano Nazionale, l'inquilino di Palazzo Santa Lucia non usa giri di parole: "Chi ci ha portato al disastro elettorale di un anno fa? Chi ha deciso la linea politica? Chi ha deciso le alleanze?", le domande provocatorie di De Luca.

"Se non si risponde a questo - ha aggiunto De Luca - il rinnovamento è finzione. Non a caso io ritrovo oggi tutti quelli che da dieci anni governano il partito che sono di nuovo in campo, come se fossero turisti svedesi, e non va bene. Bisogna andare oltre. Ognuno deve essere valutato per la sua storia e per quello che ha prodotto. E se vogliamo fare rinnovamento vero bisogna andare oltre quelli che ci hanno portato al disastro, altrimenti ci stiamo prendendo in giro", il monito del governatore della Campania.