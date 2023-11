Camera: morto ex deputato M5s Antonio Del Monaco E' stato anche direttore del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere dal 2005 al 2007

L'ex deputato del MoVimento 5 stelle, il generale Antonio Del Monaco, 66 anni, eletto nella scorsa legislatura e non riconfermato in questa nonostante la sua candidatura nel collegio senatoriale Campania 1 abbia raccolto il 34,99% delle preferenze, e' morto dopo una malattia. Laureato in sociologia e arruolato nell'Esercito, e' stato anche direttore del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere dal 2005 al 2007.