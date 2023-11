Pnrr in Campania, avviate opere per 4 miliardi: 249 le gare aggiudicate Primo bilancio dell'investimento del Piano nel dossier di Acen

In Campania avviate opere per 4 miliardi, 34% del Pnrr Lavori in affidamento ora sono 861, con 249 gare aggiudicate. I risultati per la Campania sull'investimento dei fondi del Pnrr sono incoraggianti e fotografano una situazione in grande movimento. Lo testimonia il dossier realizzato da Acen, l'associazione costruttori edili di NAPOLI, e dall'Orep, l'Osservatorio Recovery Plan che analizzano lo stato dei fondi Pnrr per la Campania di 11,8 miliardi di euro per l'edilizia, quasi il 12% del totale, al pari della Lombardia.

A Ottobre l'incremento del 47%

In particolare l'analisi sottolinea che l'esame in Campania nelle diverse fasi del ciclo dell'opera fa emergere come nel mese di ottobre 2023 si sono notevolmente ridotte le progettazioni, poiché i lavori sono passati progressivamente alle fasi successive di affidamento, aggiudicazione o esecuzione. L'analisi registra anche a ottobre un incremento del 47% di gare in fase di affidamento rispetto a marzo 2023 e un aumento dell'80% in più di lavori in fase di aggiudicazione e quindi a ottobre 2023 in Campania risultano partite (cioè, dotate di CIG e con progettazione avviata) opere per un valore complessivo di circa 4 miliardi di euro, che corrisponde al 34% del valore complessivo finanziato dal Pnrr nella regione.

L'analisi degli avanzamenti dell'investimento evidenzia come da marzo a ottobre di quest'anno in Campania le opere in affidamento dei lavori, con progetti quindi già realizzati e approvati, sono passate da 453 a 861, e con l'aumento sensibile delle gare già aggiudicate, che oggi sono 249, e quelle con i lavori in esecuzione, che sono 104. Buoni i risultati anche nella Città Metropolitana di NAPOLI in cui risultano avviate opere per un valore di 1,6 miliardi di euro, che corrisponde al 68% del valore complessivo finanziato dal Pnrr sul territorio provinciale.