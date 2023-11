Regionali in Campania, Conte glissa su De Luca: "Non parlo dei singoli" L'ex presidente del Consiglio: discutiamo di temi e progetti

"Non parlo dei singoli, a me interessano i progetti". Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e attuale guida del Movimento 5 Stelle, lascia in sospeso il tema-De Luca.

In vista delle prossime elezioni regionali, Conte non scioglie il nodo Campania. L'attuale governatore spinge per il terzo mandato, ma la sua candidatura non trova il sostegno del Movimento 5 Stelle.

A margine di un evento sulla violenza di genere, l'ex presidente del Consiglio ha fatto sapere che "quando ragioniamo di coalizioni sui territori per le amministrative io non parlo mai delle candidature, sempre di temi e progetti, quindi figuriamoci se mi viene voglia di commentare singole figure".