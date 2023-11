Regione Campania in "missione" al Lingotto per "Aerospace & Defense Meetings" Business convention dedicata all'aerospaziale

La Regione Campania partecipa con una missione collettiva di aziende e consorzi ad “Aerospace & Defense Meetings 2023”, in programma a Torino, all’Oval Lingotto, dal 28 al 30 novembre.

“Aerospace & Defense Meetings” è l’unica business convention a livello internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa organizzata in Italia. L’evento è incentrato su un programma di qualificati incontri prepianificati e prevede eventi collaterali, workshop, sessioni sulla politica in materia di acquisiti e della subfornitura, seminari sull’innovazione e conferenze di alto spessore inerenti tematiche di rilievo per il settore aerospaziale.

La partecipazione della Regione Campania a “Aerospace & Defense Meetings 2023”, con un proprio padiglione, è diretta a promuovere le specializzazioni e le capacità del settore aerospaziale campano, ed il giorno 30 novembre , dalle ore 10,30 alle 11,20, la Regione, insieme al DAC – Il Distretto Aerospaziale della Campania - terrà un workshop volto a illustrare tali competenze.

Per la partecipazione all’evento di Torino sono stati selezionati dalla Regione Campania, tramite apposito avviso pubblico, venticinque tra consorzi e aziende che in tale evento hanno la possibilità avere incontri d’affari con i più importanti costruttori internazionali che ricercano nuove collaborazioni.

L'Amministrazione regionale mette a disposizione, nell'ambito della suddetta manifestazione, per ciascuna impresa ammessa a partecipare alla missione, una postazione per incontri B2B ed il relativo allestimento, l’accesso a tutte le conferenze e workshop, un’agenda di qualificati incontri prepianificati per due giorni di lavori con le aziende registrate sulla piattaforma, un servizio di assistenza durante lo svolgimento dell’evento e un pass di accesso.

La partecipazione a questa iniziativa è volta a sensibilizzare l’economia del territorio e a dare la meritata visibilità a ciò che rappresenta uno dei settori strategici della Regione.