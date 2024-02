De Luca"Il Governo sblocca i fondi solo per le regioni del nord, è una vergogna" Pronta la mobilitazione del mondo della cultura e dei sindaci del sud

"È qualcosa di responsabile, intollerabile, vergognoso e di offensivo per il Mezzogiorno d’Italia quello che sta avvenendo a Roma. Gli accordi di Coesione (che consentono di sbloccare i finanziamenti) sono stati firmati con tutte le Regioni del Nord più il Lazio. Nessuna Regione del Sud. È una VERGOGNA!"

Così il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che annuncia una grande mobilitazione dalle regioni del sud per lo sblocco dei fondi di sviluppo e coesione destinati alla Campania e al Mezzogiorno.

"Questo impedisce di programmare le attività culturali. Sono veramente degli irresponsabili - continua De Luca - Stiamo preparando una grande manifestazione di protesta contro il Governo sui fondi per la cultura. Stiamo programmando analoghe iniziative con gli amministratori locali per i tagli ai Comuni che rischiano di andare in dissesto. Poi faremo un’iniziativa sul tema della sburocratizzazione. Infine, una sul tema della sanità, per difendere la sanità pubblica in Italia e nel Mezzogiorno"