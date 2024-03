Durigon (Lega): "Dato Lega in Abruzzo fantastico: ora cambieremo Campania" Il commissario del partito di Salvini: "De Luca diserta tavoli, attacca e non risponde mai"

"Il dato della Lega alle elezioni regionali in Abruzzo è fantastico". Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e commissario della Lega in Campania , commentando il risultato elettorale. "In una settimana - ha detto - abbiamo visto articolini di grandi giornali che in qualche modo ponevano la Lega in una debacle, invece oggettivamente siamo lì vivi, forti e con un risultato secondo me molto soddisfacente. Credo che la forza del governo e di questo centrodestra è evidente a tutti e si capisce anche che il campo largo così largo non è".

" Stiamo costruendo candidature forti. Cambieremo l'Europa e soprattutto questa Regione che De Luca sta gestendo come cosa propria" ha proseguito Durigon nel corso del convegno "Ripartire dal territorio per il lavoro e lo sviluppo" tenutosi al Centro congressi Tiempo a Napoli nel corso del quale e' stata annunciata l' adesione al partito del movimento Sud protagonista. "De Luca diserta tavoli istituzionali, attacca perennemente per non dare risposte - ha osservato Durigon -. Questa ragione merita di più".