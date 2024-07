De Luca: "Manfredi vuole più soldi per tpl? Come dice Fitto non abbiamo obbligo" "Quando chiediamo fondi per il Sud c'è il vuoto"

"Come direbbe il ministro Fitto, non c'è nessuna legge che ci obblighi a finanziare. Noi già finanziamo per il 60 per cento il trasporto pubblico locale". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , replica al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che in più occasioni ha evidenziato la necessità che la Regione assegni maggiori risorse al Comune per la gestione del trasporto pubblico locale in virtù dell'incremento del servizio e del numero di passeggeri che trasporta. "In questo caso l'aumento dei costi di gestione - spiega De Luca - è di 6 milioni di euro. Noi abbiamo finanziato il 50 per cento di questi 6 milioni perché siamo a metà anno. Per quel che ci riguarda, più di quanto stiamo "Fare è impossibile".