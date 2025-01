De Luca: "Impugnativa? Orgoglioso dell'attenzione di Meloni. Io vado avanti" Il governatore: "Io penso alla Campania, non alla politica politicante"

"Per me non cambia nulla, andiamo avanti. La mia posizione non è cambia di una virgola e non cambierà". Lo ha ribadito il presidente della regione Campania dopo la decisione del Governo di impugnare la legge regionale sul terzo mandato. "Il punto di partenza e di arrivo delle mie decisione non è la carriera romana ma sono le nostre famiglie, la povera gente e i problemi concreti", ha aggiunto.

Legge uguale per tutti, tranne che per De Luca

"La legge, in Italia, è uguale per tutti, o tranne per uno che è il signore che vi sta parlando? La decisione del Governo è contra personam". Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa dopo la decisione del Governo di impugnare la legge regionale sul terzo mandato. "Noi abbiamo approvato una legge che recepiva il secondo mandato. per consentire al al governo di completare il lavoro in corso - ha spiegato - non abbiamo approvato la legge per De Luca. Ricordo anche che il Veneto è già al terzo mandato in corso".

"Finirà come legge sull'autonomia"

"Ho la sensazione che finirà come sulla legge sull'autonomia che è stata smantellata". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ribadendo che andrà avanti dopo la decisione del Governo di impugnare la legge sul terzo mandato. "Da un lato c'è la legge politicante e dall'altro ci siamo noi", ha aggiunto.

"Orgoglioso dell'attenzione di Meloni per me"

"Provo un sentimento di grande orgoglio per l'attenzione che mi è stata dedicata, pensate, dal presidente del consiglio. In questo quadro di guerre e tormenti si è trovato il tempo per interessarsi della legge della Campania. E' un motivo di orgoglio, il presidente che ha familiarità con i potenti del mondo, Trump, Musk Lollobrigida...." Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha esordito così in conferenza stampa per rispondere alla decisione del Governo sul terzo mandato. "Mi rimane un dubbio sui valori della coerenza - ha aggiunto - in particolare rispetto ai rapporti con Musk. Abbracci, slinguazzamenti con uno che ha 11 figli. E' vero Musk non paga i partiti ma si fa pagare dai partiti perchè fa affari con i partiti".