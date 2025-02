De Luca: "Sulla sanità Governo e opposizione gemellati sul nulla" "Quando non si fanno le cose è perché abbiamo 15mila medici in meno"

Sulla sanità c'è stata "molta propaganda da parte del governo e dell'opposizione che sono gemellate sul nulla, sul fumo con la manovella". É l'attacco alle forze politiche di Vincenzo De Luca che, nel consueto incontro social del venerdì, ripete "il governo non ha stanziato nulla". Per la sanità "la Campania è ai primi posti per le liste di attesa", "per aprile saranno superate le due uniche criticità che abbiamo in questo ambito. E quando non si fanno le cose e perché abbiamo 15mila medici in meno". Quanto al centrosinistra, "non si fa opposizione al governo solo con i comunicati stampa". "A marzo presenteremo anche il progetto quasi definitivo del nuovo Santobono. E gli statisti mica parlano di questo investimento importante per i nostri bambini", ha aggiunto facendo le elenco delle opere che sono state programmate.

"Stiamo lavorando per presentare il 21 febbraio, alla stazione Marittima, un grande piano di trasformazione urbana di Napoli, utilizzando il progetto per la nuova sede della Regione Campania. Presenteremo delle opere che saranno un simbolo per l'Italia nel mondo dell'architettura contemporanea". Lo ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca, annunciando che il nuovo palazzo della Regione si chiamerà "il faro". "Faremo anche una riqualificazione di tutta quella parte della città", ha detto ancora. Il palazzo della Regione sorgerà nella zona di piazza Garibaldi.