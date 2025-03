Manifesto Ventotene, De Luca a Meloni:erano confinati dal fascismo mica al mare Il governatore campano nella sua diretta social: "premier sconveniente"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha definito "sconveniente" quanto detto dalla premier Meloni sul manifesto di Ventotene. "Avremmo dovuto discutere di pace, di guerra, di armamento europeo, di risposte da dare a Trump sui dazi e ci siamo ritrovati a discutere del manifesto di Ventotene - ha detto nel corso della diretta Fb - un manifesto che è stato elaborato nel 1941, espressione di quell'epoca ad opera di alcuni intellettuali , economisti come Spinelli, Rossi che erano al confino. Alcune considerazioni risentono dei tempi. Nel '41 l'Europa era tutta sotto il dominio nazista e fascista, non c'era un punto dove si potesse andare per una persona democratica. Quel manifesto conteneva un importante messaggio rivolto ai popoli d'Europa vale a dire poniamo fine alle guerre europee che si succedono da secoli, superiamo i confini, era questa l'importanza del messaggio". "Meloni ha citato alcuni passi ideologici con i quali si criticavano le democrazie che non avevano impedito l'ascesa del nazismo e del fascismo, la proprietà privata.

La cosa drammatica - ha aggiunto - è che ha dimenticato di dire che in quell'isola vi erano confinati dal fascismo. L'onorevole Meloni ha ritenuto che quei soggetti fossero stati mandati dal fascismo in una località di mare gradevole, una sorta di colonia marina, era una delle cose che facevano durante il regime... Una cosa francamente sconveniente".

Avremmo avuto bisogno di ben altro, di uno spirito e clima per i problemi che abbiamo oggi in Italia, in Europa e nel mondo. Tutto si è ridotto in un grande scontro che ha messo in secondo piano i problemi della pace - ha concluso - l'Italia non riesce a uscire dalle polemiche, ideologismi, non riesce mai a trovare il tono, lo stile adeguato ai tempi e ai problemi dei tempi. Siamo un paese malato da questo punto di vista".