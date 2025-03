De Luca senza freni: "Campo largo? Termine inventato dai radical chic del Pd" Il governatore, ospite del congresso Psi a Napoli, all'attacco

"Io sono di quelli che non dirà mai che l'alternativa è il campo largo. Io darei due anni di carcere a chi parla di campo largo, o per lo meno lo indirizzerei verso un tso, perché è un termine inventato dai radical chic del Partito democratico, quelli che io chiamo i 'pi pi'". Non ha usato giri di parole Vincenzo De Luca, intervenendo al congresso nazionale del Psi in corso a Napoli.

"Voi pensate che ci sia un cristiano normale in Italia che quando gli dite io sono il campo largo capisce cosa volete? Io sono ancora di quelli che pensa si parli di centrosinistra, alleanza politica o coalizione. Cosa è questo campo largo? Basterebbe questo per dire che l'alternativa di governo è ancora lontana in questo paese", l'affondo del presidente della Regione.

Poi, una stilettata al suo partito: "Qui avverto il clima di una comunità politica che mantiene valori di solidarietà. Ci sono altri partiti in cui si respira un clima di burocratismo, di stalinismo e di correntismo, diciamo che qui sto bene, mi sentò di famiglia e voglio rivolgere un saluto amichevole, fraterno a Bobo Craxi", le parole del governatore De Luca.