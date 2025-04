Regionali Campania, De Luca: "Le forze del male non prevarranno. Novità? Presto" Il governatore: "Nessuno abbia dubbi: qualcuno si agita a vuoto perché non ha ancora capito"

"Una tragedia che ha colpito tutti noi, staremo vicino ai familiari alla famiglia del nostro dipedente che ha perso la vita, alle famiglie delle vittime straniere. Cercheremo di dare una mano nei giorni futuri". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando della tragedia del Faito nel corso della diretta Fb. Pe De Luca quella di ieri è stata una "prova straoridinaria di efficienza nei soccorsi, di rapidità di intervento, di preparazione ad ogni emergenza". E quello che è certo è che "un sentimento di tristezza ci accompagnerà per questa Pasqua". De Luca ha anche ringraziato tutti coloro che sono stati impegnati nei soccorsi e nelle strutture sanitarie.



Il govenratore poi ha parlato di Sanità:

"dimostreremo con dati che siamo tra le prime due regioni d'Italia per i tempi di lista di attesa, anzi se valutiamo alcuni fattori anche la prima - e un altro "nel giro di pochissime settimane sull'endometriosi ll'evento pubblico sulle liste di attesa al quale, ha spiegato De Luca, è stato invitato anche il ministro della Salute, "daremo un resoconto di un anno di lavoro per ridurre le liste di attesa. Vi posso anticipare che saremo tra le prime due regioni di italia per i tempi delle liste di attesa, quasi il 95% dei nostri concittadini rivece la prima visita entro dieci giorni". Se poi, ha spiegato De Luca, si tiene conto che in Campania il personale medico è ridotto rispetto alle altre regioni, "possiamo dire che siamo i primi sulla riduzione dei tempi delle liste di attesa". Si punterà l'attenzione anche sui "meccanismi truffaldini che altre regioni mettono in atto per le liste di attesa". E poi un appello ai cittadini: "Segnalateci le criticità". Il secondo evento pubblico sarà, invece, sull'endometriosi: "Stiamo lavorando per un livello di assistenza sempre migliore per le tantissime donne". E infine si sta "lavorando per incrementare le prestazioni, i servizi offerti nel campi della procreazione assistita".

Elezioni Regionali Campania: "Presto novità"



"Avrete delle sorprese positive dal mio punto di vista. Visto che siamo a Pasqua, in termini evangelici, diciamo che le forze del male non prevarranno. Poi vi spiegherò..."

. "Quello che voglio dire è: state tranquilli tutti, ne parleremo e il lavoro in corso andrà avanti - ha aggiunto - nessuno abbia dubbi, anche se vedo che qualcuno non ha ancora capito bene e si è agitato a vuoto prima del tempo. Ne parleremo nei prossimi giorni"