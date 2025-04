Morte Papa, Barone: "Perdiamo una straordinaria guida spirituale" L'intervento del responsabile enti locali della Lega Salvini Premier in Campania

"Con la morte di Papa Francesco perdiamo una guida spirituale che ha saputo parlare al mondo con semplicità, forza e visione. Un uomo che ha difeso gli ultimi, promosso la pace e fatto della coerenza il suo vessillo.

Il mio pensiero commosso va a tutta la comunità cattolica e a chi ha trovato nelle sue parole una luce di speranza".

Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania, commenta la dipartita del Pontefice. "Ricordo commosso la sua visita a Pietrelcina; ho avuto l'onore, la fortuna e il privilegio di incontrarlo e scambiare con il Papa riflessioni che conserverò per sempre, utilizzandole come esempi di vita", conclude Barone.