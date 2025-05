L'ex presidente della Campania, Caldoro, nominato consigliere politico di Meloni Si occuperà delle relazioni con le parti sociali: l'annuncio nell'incontro con i sindacati

L'ex presidente della Campania Stefano Caldoro è stato nominato consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Lo ha annunciato la Premier all'inizio dell'incontro a Palazzo fra governo e sindacati sulla sicurezza sul lavoro.

Caldoro si occuperà proprio di gestire le relazioni ed effettuare incontri con i referenti delle organizzazioni sindacali e datoriali in merito a specifiche tematiche, oggetto di interesse, rientranti fra le competenze di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, predisporre relazioni finalizzate alla preparazione di confronti sui temi di carattere generale e su tematiche specifiche.

LE REAZIONI: "PROFILO IDEALE"

“La notizia della nomina di Stefano Caldoro a Consigliere Politico del Presidente Meloni ci riempie di soddisfazione. Stefano Caldoro per curriculum politico ed attitudini umane è una scelta di alto profilo. L’esperienza, la competenza, la serietà e la sensibilità dell’amico Stefano ne fanno la persona giusta per l’importante e delicato incarico. Un altro campano che dara’ un contributo all’azione di governo e al cambiamento della nostra Nazione che Giorgia Meloni sta portando”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania e Sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"La nomina di Stefano Caldoro a Consigliere del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le Relazioni con le parti Sociali, è una buona notizia per tutto il paese. Caldoro ha una lunga e preziosa esperienza nell'ambito delle relazioni istituzionali e delle politiche del lavoro. Una personalità di grande peso politico, autorevolezza e capacità di mediazione, che darà un contributo prezioso all'azione del governo. A nome della federazione provinciale di Fratelli d'Italia di Napoli porgo all'amico Stefano i miei più fervidi auguri di buon lavoro". E' quanto dichiara Michele Schiano Di Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Napoli.

"La nomina di Stefano Caldoro, come consigliere del Presidente Giorgia Meloni, è motivo di grande soddisfazione per la comunità Campana ma anche personale considerato il consolidato rapporto di amicizia e stima che ci lega da molti anni". Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "Sono certo che, grazie alle sue doti di mediazione, di equilibrio, alla sua profonda conoscenza dei dossier in tema di lavoro e dei rapporti con le parti sociali e alla sua vastissima esperienza Istituzionale, Stefano riuscirà a dare un grande contributo al lavoro del Presidente Meloni che ancora una volta si mostra lungimirante ", ha concluso Cirielli.