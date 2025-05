Campania, Lega al lavoro per le Regionali: si è riunito il tavolo programmatico Durigon: "Squadra compatta e visione concreta per il futuro della regione"

Si è tenuta oggi a Napoli, in vista delle prossime elezioni regionali, la riunione programmatica del Tavolo del programma della Lega in Campania.

Un incontro all’insegna dell’entusiasmo e della proposta, che ha visto la partecipazione del sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, sen. Claudio Durigon, dell’on. Gianpiero Zinzi, del responsabile regionale dei dipartimenti avv. Francesco Urraro, insieme ai parlamentari, ai consiglieri regionali, ai segretari provinciali e ai coordinatori dei dipartimenti regionali.



Una squadra coesa e motivata ha condiviso le linee guida del progetto “La Campania in testa”, una visione chiara per rimettere al centro della politica regionale i bisogni concreti dei cittadini e superare anni di gestione clientelare e inefficiente della sinistra. Cinque i pilastri del programma: Sanità, Lavoro, Politiche Sociali, Trasporti e Ambiente.



“La Lega - ha dichiarato Claudio Durigon - è pronta a guidare il cambiamento in Campania. Lo faremo con una squadra compatta, competente e con un programma concreto, costruito sui bisogni veri dei cittadini”.