Terzo Mandato: il Governo valuta se impugnare la legge del Trentino Si valuta lo stop a Fugatti, che potrebbe fermare anche Fedriga in Friuli

Il governo, secondo quanto si apprende, starebbe valutando di proporre domani in Consiglio dei ministri l'impugnazione della legge trentina sui mandati. Si tratta della norma che consentirebbe la candidatura di Maurizio Fugatti al terzo mandato alla provincia autonoma di Trento. I tempi per sollevare la questione alla Corte Costituzionale scadono domani. Il governo, nei mesi scorsi, ha già impugnato e ottenuto lo stop da parte della Consulta della legge della Campania in questo senso ma la sentenza specificava l'applicazione alle "Regioni ordinarie". In caso di stop a quella trentina il ricasco potrebbe essere anche sul Friuli, regione a statuto speciale, dove Massimiliano Fedriga sarebbe eventualmente disponibile a una nuova corsa.