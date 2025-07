Consenso dei presidenti regionali, cala De Luca. Tra i sindaci Manfredi al top L'indagine del Sole 24 Ore: da segnalare l'exploit di Mastella. Male Salerno, sprofonda Avellino

Il Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati dell'indagine sull'indice di gradimento di presidenti di Regione e sindaci delle città capoluogo, che ogni anno segnalano il "termometro" della popolarità degli amministratori locali.

Regioni, De Luca in calo

Per quanto riguarda le Regioni, Vincenzo De Luca si attesta al 54%, dato in calo rispetto alla precedente rilevazione che lo fa scendere al settimo posto della graduatoria (guidata dal governatore del Friuli, Fedriga, in un podio tutto di centrodestra).

Sindaci: Manfredi sul podio, exploit Mastella

Per quanto riguarda i sindaci, da segnalare l'ottima performance di Gaetano Manfredi che si piazza al terzo posto del podio nazionale (a pari merito con il collega Vito Leccese di Bari), subito dietro a Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Michele Guerra di Parma.

Molto bene Clemente Mastella, che guadagna diverse posizioni (arrivando al 58%, in crescita del 6,3%) e si classifica subito dopo il sindaco di Milano Beppe Sala.

Male invece Salerno (il sindaco Napoli cala al 54% del consenso, stesso dato - curiosamente - di De Luca), mentre crolla la sindaca di Avellino Laura Nargi che sprofonda al terz'ultimo posto nazionale con il 42% appena di gradimento.