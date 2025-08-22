Registro tumori Campania, Costa: la salute pubblica merita verità Monito del vicepresidente della Camera

"Il registro tumori Campania è una risorsa cruciale per garantire una sanità pubblica efficace e accessibile. Se è vero - come riportato dal magazine campano InformareOnline - che il Report 2025 non presenta dati osservati aggiornati ma esclusivamente proiezioni basate su rilevazioni ferme al 2021, saremmo di fronte a una circostanza inaccettabile".

Così in una nota il vicepresidente della Camera, Sergio Costa.

La fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie e amministrative non può essere compromessa da ambiguità o comunicazioni fuorvianti.

È urgente che si faccia piena chiarezza, nel pieno rispetto del diritto alla trasparenza, della tutela della salute e della dignità dei cittadini campani e dell’intero Paese".