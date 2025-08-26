Regionali in Campania, c'è l'intesa: De Luca jr segretario Pd, Fico candidato Si sblocca l'accordo nel centrosinistra: atteso Conte per l'annuncio ufficiale

Dopo settimane di confronto, anche aspro, si sblocca la trattativa nel centrosinistra (o campo largo che dir si voglia) in Campania.

Roberto Fico sarà il candidato presidente della coalizione a guida Pd e 5 Stelle, con partiti moderati e di sinistra.

L'intesa è stata possibile dopo il via libera a Piero De Luca, deputato Dem nonché primogenito del governatore, a segretario regionale del Partito Democratico.

Attesi i big nazionali a Napoli per l'annuncio ufficiale, a cominciare da Giuseppe Conte pronto a far eleggere il primo presidente di Regione targato Movimento 5 Stelle.