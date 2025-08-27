Campania: Ferrante: "Mettere in campo proposta solida e lungimirante" Il monito: "Serve figura che sappia unire"

“La priorità assoluta, nel bene della Campania, è una proposta solida e lungimirante per voltare finalmente pagina e superare gli anni bui dell'era deluchiana: solo così risulteremo davvero competitivi per offrire ai cittadini una prospettiva di governo seria e di qualità”.

Così Tullio Ferrante, Sottosegretario al MIT e deputato di Forza Italia in una intervista a L’Identità.

“Le scelte sui nomi - ha proseguito - arriveranno al momento opportuno, a valle di un confronto sereno e costruttivo tra i leader della coalizione. L'obiettivo è una figura che sappia unire, cercando i consensi anche di un elettorato moderato che magari in passato guardava a sinistra e oggi si sentirebbe spaesato da candidature populiste e radicali.

Una scelta che sia autorevole, credibile, inclusiva e in grado di interpretare le esigenze di una regione dinamica ma anche complessa come la Campania.

La sfida è dare ai cittadini un progetto chiaro, solido e che guardi al futuro: è su questo terreno che Forza Italia intende giocare il suo ruolo da protagonista, contribuendo, a partire dalla formazione delle sue liste, a costruire la sintesi migliore per la nostra regione", ha concluso.