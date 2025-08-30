Regionali, Martusciello (Forza Italia): "Vicini ad accordo su candidato civico" Il centrodestra potrebbe essere ad un passo dall'intesa

"Siamo ormai vicini alla chiusura sul civico per il candidato presidente. In Campania penso che ci siamo: tutti i tasselli stanno andando al loro posto e i sondaggi mi sembrano buoni. Spero che già dalla prossima settimana si possa cominciare ad andare in tipografia". Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia.