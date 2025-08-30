Regionali, Martusciello (Forza Italia): "Vicini ad accordo su candidato civico"

"Siamo ormai vicini alla chiusura sul civico per il candidato presidente. In Campania penso che ci siamo: tutti i tasselli stanno andando al loro posto e i sondaggi mi sembrano buoni. Spero che già dalla prossima settimana si possa cominciare ad andare in tipografia". Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia.
L'esponente azzurro lascia intendere dunque che la coalizione potrebbe aver trovato la quadra. Nel centrodestra da settimane si cerca un'intesa tra i vari partiti, considerando che sono diverse le personalità in campo: da Edmondo Cirielli a Mara Carfagna fino all'ipotesi Giosi Romano (commissario Zes).