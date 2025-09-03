Campania. Ferrante: "Da sinistra solo accordi al ribasso" Il sottosegretario al Mit: "Con Forza Italia al centro, si vince"

“Le elezioni regionali in Campania rappresentano l’occasione di voltare finalmente pagina, dando alla nostra regione un’alternativa di governo in grado di costruire una stagione di sviluppo e di crescita.

La sinistra sta mettendo in atto un mero gioco di potere, fatto di ricatti e compromessi sulla pelle dei cittadini, per riproporre lo stesso sistema fallimentare che ha mal governato per dieci anni.

Vincenzo De Luca riconosce pubblicamente l’inadeguatezza di Roberto Fico per la guida della Regione, non avendo mai amministrato nulla in vita sua, ma ostacola la sua candidatura solo a parole e come strumento negoziale per ottenere il ruolo di segretario regionale del Pd per il figlio.

Il M5S, da finto oppositore di De Luca, ne diventa il più fido alleato pur di racimolare qualche poltrona per parlamentari rimasti senza cadrega.

La sinistra propone solo accordi di potere al ribasso senza alcuna visione a medio e lungo termine di rilancio del nostro territorio. Ma la Campania merita molto di più: Forza Italia, come baricentro del centrodestra e con liste altamente competitive, sarà promotrice di una proposta politica seria e concreta per rilanciare la regione, sprigionare le sue migliori energie e avviare una nuova fase di sviluppo che metta al centro sanità, trasporti e un nuovo modello economico.

Rappresentiamo la dimora naturale dei moderati, dei liberali e dei riformisti in cui si riconoscono tutti i cittadini che non vogliono le vecchie ricette di una sinistra estrema ed assistenzialista, ma chiedono a gran voce un modello di buon governo per la nostra regione.

Con Forza Italia al centro della coalizione ed unico tetto per i moderati, si convince e si vince”. Lo afferma il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit.

