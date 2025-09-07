Fico candidato in Campania, De Luca jr: "Bene, ora al lavoro sul programma" Il segretario regionale Pd in pectore: difendere i risultati di questi ultimi dieci anni

“In Campania, è positiva la sintesi emersa nel campo del centro sinistra in merito alla proposta di candidatura di Roberto Fico. Riteniamo decisivo, ora, proseguire con un tavolo di confronto e verifica programmatica insieme a tutte le forze della coalizione progressista sulle priorità strategiche comuni, nell'interesse dei nostri cittadini, per difendere i risultati raggiunti in questi 10 anni e prepararci alla sfida del governo regionale con obiettivi condivisi sempre più ambiziosi”.

A dirlo Piero De Luca, deputato Dem e segretario regionale in pectore del Partito Democratico. Per l'esponente politico salernitano l'indicazione di Fico va nella direzione giusta ma deve essere accompagnata dalla difesa del lavoro svolto in questi ultimi dieci anni di governo a Palazzo Santa Lucia.