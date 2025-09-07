Termovalorizzatore, aiuti ai poveri e De Luca: le prime parole di Roberto Fico Alla fondazione Foqus l'investitura con l'ex Premier Conte: insieme per progetto serio e credibile

"Sicuramente mi vedrò con il futuro nuovo segretario del PD della Campania Piero De Luca. L'ho già sentito al telefono. Stiamo lavorando tutti insieme per costruire un programma e costruiremo un'agenda condivisa che sarà il nostro programma alle elezioni regionali". Roberto Fico è ufficialmente il candidato presidente del centrosinistra alle prossime regionali.

"Pronto a incontrare De Luca, nessun problema"

L'investitura con la visita dell'ex Premier Giuseppe Conte a Napoli. Fico ha poi parlato di un eventuale incontro con De Luca: "Non ci sarebbe alcun problema a incontrarlo, ci mancherebbe. Un incontro lo faremo sicuramente, è il presidente della Regione attuale non c'è nessun problema".

"Il termovalorizzatore resta aperto"

Non sono mancate riflessioni programmatiche, a cominciare dalla differenziata e dal termovalorizzatore di Acerra. "Le linee europee e non solo ci dicono che dobbiamo aumentare la raccolta differenziata, che dobbiamo migliorare la raccolta dell'umido ed è chiaro che nell'immediato è impossibile chiudere il termovalorizzatore di Acerra. Nessuno ha mai detto specificamente questa cosa ma la tendenza è produrre meno rifiuti, differenziare più rifiuti e riuscire a rendere operativi tutti gli impianti possibili per la popolazione in Campania".

Fico ha poi aggunto: "Anche la Regione attuale non ha aperto la quarta linea del termovalorizzatore di Acerra e ha vietato la costruzione di altri inceneritori il che significa, leggendo anche il sito della Regione, che noi siamo a circa il 50% di raccolta differenziata e al 43% della raccolta dell'umido. Se queste percentuali possono salire anche con l'immissione in operatività di nuovi impianti di compostaggio e quindi la messa a reddito del rifiuto e l'idea di economia circolare probabilmente nei prossimi anni possiamo portare meno rifiuti all'inceneritore. Questo mi sembra la cosa più normale del mondo ed è quello che ci chiede l'Europa".

Aiuto ai deboli e reddito di cittadinanza

"Da oggi procediamo guardando sempre i più deboli, chi sta male, chi ancora oggi non riesce a mettere il piatto a tavola. I nostri meccanismi partiranno da questo, lavorando su un nostro patto sociale con le imprese per avere un valore aggiunto sociale, non solo profitto ma anche valore sociale", le parole scandite nella sede di Foqus.

"Faremo dei tavoli nella coalizione che sviluppa i temi del futuro della Campania, stando faccia a faccia con tutte le persone come siamo oggi qui. Saremo in ogni luogo in cui verrà richiesta la nostra presenza, non ci saranno palchi dall'alto ma cercheremo di essere pancia a terra sul territorio con parola d'ordine partecipazione".

L'investitura di Conte: progetto serio, credibile e allargato

"E' arrivato il momento per cui abbiamo lavorato, siamo stati i più silenziosi, il primo ringraziamento va alla mia comunità, avete dimostrato grande prova di compattezza e serietà e di condividere l'obiettivo lavorando tutti insieme per offrire alla Campania un progetto serio concreto e credibile allargato a tante altre forze politiche, sociali e imprenditoriali". Così l'ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'iniziativa a Napoli con Roberto Fico.

"Ringraziamo le altre forze politiche, dal Pd ad Avs e anche le forze politiche che si sono aggiunte durante il cammino - ha aggiunto -. Adesso Roberto siamo nella condizione di affidarti tutto questo percorso, che non può essere che aperto e trasparente".