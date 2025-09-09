Sanità, De Luca va allo scontro col Governo: presentato il ricorso al Tar "Applicare la legge dello Stato invece delle ritorsioni politiche assolutamente vergognose"

Mancava l'ufficialità, che è stata formalizzata oggi a margine di una iniziativa all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno: la Regione Campania ha presentato ricorso al Tar contro il ministero della Salute per quanto riguarda il piano di rientro sanitario.

"Ci auguriamo ovviamente che il Tribunale Amministrativo faccia quello che non ha fatto il Ministero della Salute, cioè applichi la legge dello Stato anziché fare ritorsioni politiche assolutamente vergognose", il duro affondo del presidente Vincenzo De Luca affidato ai cronisti salernitani.

"Nel ricorso viene denunciata l’illegittimità del diniego opposto, tenuto conto che la Regione Campania è strutturalmente in equilibrio finanziario sin dal 2013 e sul piano strettamente sanitario-assistenziale la stessa ha anche ampiamente raggiunto i livelli di garanzia nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)", si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia.