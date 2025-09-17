Centrosinistra, i giovani più avanti degli adulti: nasce il "Modello Campania" Riunione a Napoli: "Fico è il candidato presidente ideale per la Regione"

Le giovanili dei partiti della coalizione di centrosinistra in Campania, insieme alle associazioni studentesche e culturali, si sono riunite a Napoli in un incontro caratterizzato da entusiasmo, partecipazione e spirito di collaborazione, con l’obiettivo di elaborare proposte concrete da presentare al candidato presidente Roberto Fico.

I giovani del campo progressista e riformista hanno espresso un sostegno convinto alla sua candidatura, riconoscendo in Fico una figura onesta, capace e sempre aperta al dialogo. Per loro rappresenta il candidato ideale per dare forza e gambe all’Agenda Giovani, un programma che mette al centro le nuove generazioni. Mentre gran parte del dibattito politico si concentra altrove, i giovani dimostrano la capacità di trovare unità su temi e proposte condivise, lanciando un segnale forte e chiaro: è possibile costruire un futuro partendo dall’ascolto e dalla partecipazione dal basso.

L’incontro ha segnato la nascita del “Modello Campania”, un progetto che parte dal Sud con l’ambizione di diventare un esempio per tutte le regioni del paese, valorizzando la voce dei giovani e la loro energia come motore di innovazione sociale e politica.

Questo appuntamento è soltanto il primo di una serie di incontri che continueranno a coinvolgere chiunque condivida i valori del progressismo, della giustizia sociale e della partecipazione democratica, offrendo spazi di impegno e costruzione collettiva. A dirlo sono i Network Giovani Campania, i Giovani Democratici Napoli, l’Unione Giovani di Sinistra Campania, i Giovani Europeisti Verdi Campania, i Giovani Casa Riformista per la Campania, la Federazione dei Giovani Socialisti della Campania, i Giovani di +Europa Campania, Cittadinanza Attiva e la Rete Giovani.