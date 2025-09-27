Conte a Napoli lancia la volata a Fico: "Ma basta polemiche con De Luca" L'ex Presidente del Consiglio: scorie della passata legislatura, pensiamo ai cittadini

"Evidentemente c'è qualche scoria della passata legislatura, quando il M5s, essendo all'opposizione, si è battuto per obiettivi strategici che ci stanno a cuore e siamo stati anche molto duri". Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo gli ultimi giorni al vetriolo tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico.

Ospite a Città della Scienza per l'iniziativa "Idia 2025" organizzata dal Movimento 5 Stelle sul tema dell'intelligenza artificiale, l'ex Premier chiarisce: "Rispetto a qualche stilettata, che abbiamo messo in conto, si guarda alla sostanza di quel che stiamo facendo e la sostanza è che il M5s, per il tramite di Roberto Fico, si è assunto la responsabilità di guidare questo processo politico, nel segno del rinnovamento".

Per questo, secondo Conte, "dobbiamo essere tutti concentrati e dobbiamo pensare ai cittadini campani, perché la politica così, fatta di dichiarazioni e polemiche, non interessa a nessuno. Pensiamo ai bisogni dei cittadini campani, pensiamo a come rafforzare il tessuto produttivo di una regione che e' fondamentale per la crescita dell'intero Sud, pensiamo a come rafforzare quei presidi di legalita', di trasparenza che possano restituire fiducia ai cittadini e garantire un buon governo. Pensiamo a come intervenire per le fasce più deboli della popolazione. Pensiamo a come si possano migliorare le infrastrutture, a come si possa migliorare la sanità, il bisogno di prestazioni sanitarie che è un grido d'allarme qui e dappertutto ormai in tutta Italia", conclude.