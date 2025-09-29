Piero De Luca eletto nuovo segretario regionale del Partito Democratico Tra Napoli e Salerno percentuali dell'80%: dopo tre anni si archivia il commissariamento

Dopo tre anni di gestione commissariale e veleni sui tesseramenti, il Partito Democratico apre una nuova fase in Campania. Ultimate le operazioni di voto, Piero De Luca - candidato unico - è il nuovo segretario regionale.

Il deputato Dem si appresta dunque a guidare il partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare da quello delle prossime regionali.

Consensi intorno all'80% nelle federazioni di Napoli e Salerno, anche se non sono mancate contestazioni tra schede binche e voti di "protesta" in alcuni circoli, da Monte di Procida a Castel San Giorgio.