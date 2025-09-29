Regionali in Campania, accordo nel centrodestra sulla candidatura del prefetto

Bisognava attendere l'esito delle elezioni nelle Marche, per poi sbrogliare la matassa delle altre candidature. Il centrodestra è pronto a chiudere la partita in vista delle prossime elezioni regionali.
Campania, Puglia e Veneto i tasselli che mancano all'appello: martedì, stando a voci di corridoio, potrebbe essere il giorno decisivo per l'annuncio.
Per Palazzo Santa Lucia l'avrebbe spuntata - il condizionale è d'obbligo - Forza Italia e la sua impostazione di un candidato civico, estraneo ai partiti.
Michele di Bari, prefetto in servizio a Napoli ma originario del foggiano, è il nome prescelto capace di superare le resistenze degli altri partiti della coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia in primis.