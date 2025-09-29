Regionali in Campania, accordo nel centrodestra sulla candidatura del prefetto

Michele di Bari sarebbe il profilo "civico" che potrebbe sbloccare l'impasse nella coalizione

Bisognava attendere l'esito delle elezioni nelle Marche, per poi sbrogliare la matassa delle altre candidature. Il centrodestra è pronto a chiudere la partita in vista delle prossime elezioni regionali.

Campania, Puglia e Veneto i tasselli che mancano all'appello: martedì, stando a voci di corridoio, potrebbe essere il giorno decisivo per l'annuncio.

Per Palazzo Santa Lucia l'avrebbe spuntata - il condizionale è d'obbligo - Forza Italia e la sua impostazione di un candidato civico, estraneo ai partiti.

Michele di Bari, prefetto in servizio a Napoli ma originario del foggiano, è il nome prescelto capace di superare le resistenze degli altri partiti della coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia in primis.

