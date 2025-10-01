Regionali, Giosy Romano si sfila: "Mai interessato alla candidatura" La guida della Zes unica smentisce un suo impegno in prima persona: caos nel centrodestra

"Non sono, né sono mai stato, in alcun modo interessato ad ipotesi di candidatura a presidente della Regione". Poche parole ma perentorie quelle che Giosy Romano, commissario della Zes unica, consegna alla stampa nelle ore in cui il suo nome è tornato prepotentemente d'attualità quale possibile alfiere del centrodestra.

Una presa di posizione netta, quella di Romano, che non ammette interpretazioni di sorta. Nessuna possibilità, dunque, che possa essere alla guida della coalizione di centrodestra.

Nella coalizione è caos e l'accordo ancora non si trova, con Forza Italia che spinge per un profilo "civico" e gli alleati - Fratelli d'Italia in primis, con Cirielli - che vogliono un nome chiaramente riconoscibile.